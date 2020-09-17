وكالة: ترامب سيعاقب أي شخص يشارك في تجارة الأسلحة مع إيران

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على أي شخص ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، والذي سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية ، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.

وقالت الوكالة إن السبب المباشر للإجراء الأمريكي هو الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران وتحذير الجهات الأجنبية - الكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من مثل هذه التجارة - من أنهم إذا قاموا بشراء أو بيع أسلحة لإيران، فسوف يواجهون عقوبات أمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف:

لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحملت الولايات المتحدة مسؤولياتها، في إشارة إلى الخلافات بين الأمريكيين والأوروبيين في هذا الشأن.

وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار "حزب الله" في لبنان.

وفي 21 أغسطس/آب، فعلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.

واعتبارا من 20 سبتمبر/أيلول، موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يفترض أن يتم تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.

ويصطدم الأمريكيون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا، وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.

ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، صلاحية الآلية التي فعلتها الولايات المتحدة.

وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساسا قانونيا لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.