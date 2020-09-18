2000 ملياردير يمتلكون 8 تريليون دولار و270 مليون شخص على شفا المجاعة

ناشد مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، أثرياء العالم أن يهموا بالمساعدة في إنقاذ نحو 30 مليون نسمة، قال إنهم قد يموتون جوعا إذا لم يتلقوا مساعدات من البرنامج.

وذكر بيزلي أن هناك نحو 2000 ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار، مشيرا إلى تحقيق بعضهم مليارات خلال جائحة كورونا.

وقال بيزلي، الحاكم السابق لولاية ساوث كارولاينا الأمريكية: "لا أعترض على جني المال، لكن الإنسانية تواجه أشد أزمة شهدها أي منا في حياته"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح بيزلي، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن نحو 270 مليون شخص على مستوى العالم على شفا المجاعة، وأن برنامج الأغذية يأمل في مساعدة 138 مليونا هذا العام.

Humanity is facing the greatest crisis any of us have ever seen. It’s time for those who have the most to step up, to help those who have the least. WFP needs US$4.9B to prevent 30 million people from dying of starvation.



The world needs you now. It’s time to do the right thing. — David Beasley (@WFPChief) September 17, 2020

​وأضاف: "نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام كل الثلاثين مليونا الذين سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي".

وقفزت ثروات مليارديرات أمريكا المجمعة أكثر من 19 في المئة أو بنصف تريليون دولار منذ ظهور فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لتقرير نشره معهد دراسات السياسات في يونيو/ حزيران.

وفي خلال 11 أسبوعا منذ 18 مارس/ آذار، عندما بدأت عمليات الإغلاق والعزل العام في بعض الولايات الأمريكية، تضخمت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون دوت كوم بنحو 36.2 مليار دولار، كما ارتفعت ثروة مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بنحو 30.1 مليار دولار. وزاد صافي ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا 14.1 مليار دولار.