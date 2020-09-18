مدينة نيس الفرنسية تشدد قيود كورونا مع زيادة الإصابات

قالت السلطات المحلية في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الجمعة، إنها بصدد منع التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة في إطار محاولات للحد من انتشار كوفيد-19 الذي شهدت حالات الإصابة به زيادة حادة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، يوم أمس الخميس، أن فرنسا سجلت عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الجائحة في البلاد.

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان، مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.

وسجلت فرنسا أكثر من 438 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 31 ألف حالة وفاة.