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    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

    إعلام: ترامب يوبخ مدير مركز السيطرة على الأمراض... وارتباك بشأن الجدول الزمني للقاح

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن توبيخ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، روبرت ريدفيلد، مشيرة إلى أن هناك حالة من الارتباك بشأن الجدول الزمني لإنتاج لقاح "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

    ونشرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية تقريرا حول ما وصفته بتحدي ترامب لمسؤول الصحة البارز في مؤتمر صحفي، وقالت إن تلك التصريحات تشكك لدى الجمهور في قدرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على درء التدخلات السياسية في أعمالها.

     ورد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، على ذلك بمصطلحات وصفت بأنها تسيس بصورة أكبر مسألة طرح اللقاح.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Carlos Barria
    ترامب: الولايات المتحدة قد تبدأ توزيع لقاح كورونا في أكتوبر

    وقال بايدن: "أثق في اللقاحات. أثق في العلماء. لكنني لا أثق في دونالد ترامب. وفي هذه المرحلة، لا يستطيع الشعب الأمريكي أيضًا الثقة في ترامب".

    في مؤتمر صحفي مع المراسلين ، اعتبر ترامب تقييم ريدفيلد  بشأن اللقاح "خاطئا"، في تعليق على تصريحات المسؤول الصحي الأمريكي بأن معظم الأمريكيين لن يروا لقاحًا حتى منتصف عام 2021.

    كما رفض ترامب اقتراح ريدفيلد بأن ارتداء القناع قد يكون أكثر فعالية من اللقاح، لأن اللقاح يكون فعالاً فقط إذا كان ينتج استجابة مناعية بينما يوفر القناع حاجزًا ماديًا فوريًا.

    كان ريدفيلد قال في وقت سابق من ذلك اليوم إنه من المحتمل أن تكون جرعات اللقاح متاحة في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول، ولكن بكميات محدودة.

    وقال ريدفيلد للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي: "إذا سألتني، متى سيكون متاحًا بشكل عام للجمهور الأمريكي؟، حتى نتمكن من البدء في الاستفادة من اللقاح للعودة إلى حياتنا العادية، أعتقد أننا ربما نتطلع إلى الربع الثالث، أو أواخر الربع الثاني، من عام 2021".

    لكن ترامب لم يعجبه الجدول الزمني، وقال للصحفيين بعد ساعات فقط في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "هذه معلومات غير صحيحة".

    قال الرئيس الأمريكي إنه اتصل حتى بمدير مركز السيطرة على الأمراض، "أعتقد أنه ارتكب خطأ. لقد ارتكب خطأ. أعتقد أنه أساء فهم السؤال على الأرجح".

    ورجح ترامب، أن تبدأ الولايات المتحدة في توزيع لقاح ضد "كوفيد-19 "في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أو بعده بقليل.

    ​وقال ترامب في مؤتمر صحفي "نحن جاهزون لتوزيع اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة للغاية. يمكن أن نبدأ في وقت ما في أكتوبر... أعتقد أنه سنبدأ في منتصف أكتوبر وربما بعد ذلك بقليل".

    ووفقًا له، الولايات المتحدة مستعدة أيضًا لتوزيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2020.

    قالت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

    وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مركز السيطرة على الأمراض, البيت الأبيض, فيروس كورونا, دونالد ترامب
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