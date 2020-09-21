تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع مصر وإسرائيل في مجال الطاقة

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عن ترحيب أنقرة بإقامة مؤتمر لدول البحر المتوسط حول الطاقة، لافتا إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع مصر وإسرائيل في مجال الطاقة برغم الخلافات معهما.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال كالين، في مقابلة مع وكالة "دمير أورن" التركية، اليوم الاثنين: "نرحب بمؤتمر البحر المتوسط حول الطاقة وخلافاتنا السياسية مع إسرائيل ومصر لا تشكل عائقا أمام التعاون معهما في مجال الطاقة".

وأضاف أن "(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان سيطرح مجددا خلال لقائه مع (المستشارة الألمانية أنغيلا) ميركل ورئيس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري موضوع إطلاق مؤتمر حول الطاقة في البحر المتوسط".

وندد كالين بما وصفه "خطوات الولايات المتحدة الأمريكية الأحادية الجانب في البحر المتوسط"، لافتا إلى أنها "لا تساهم في الحل".

وتابع: "نعتبر زيارة بومبيو إلى قبرص الجنوبية وعدم لقائه بالمسؤولين في قبرص الشمالية خطوةً أحادية الجانب وموقفا لا يساهم في الحل".

وأضاف: "على الولايات المتحدة تبني موقف عادل ومتساوٍ إذا كانت تريد المساهمة في الحل".