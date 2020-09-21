محلل سياسي: أوروبا تستخدم سياسة العصا والجزرة مع تركيا

قال الكاتب والمحلل السياسي، مالك العثامنة، إن "تركيا تلمست جدية أوروبا في الحديث عن العقوبات هذه المرة، لأن هناك دفعا حقيقيا في أروقة الاتحاد باتجاه اتخاذ قرار العقوبات، خصوصا بعد دعوة قبرص للاتحاد باتخاذ موقف حاسم من تركيا".

وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي الجدي هذه المرة، ربما يؤثر على الموقف التركي الذي لا يزال مراوحا ومراوغا، رغم إعلان أنقرة استناف المحادثات الثنائية مع اليونان قريبا.

وأضاف، في تصريحات مع راديو "سبوتنيك"، أن أنقرة تدرك الآن أنها توغلت أكثر من اللازم في المجال الحيوي الأوروبي وأن مغامرتها في شرق المتوسط قد تكون غير محسوبة النتائج وتحدث إرباكا في منظومة العلاقات الدولية في الإقليم.

وأكد العثامنة أن "الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة العصا والجزرة مع تركيا"، مشيرا إلى أن ألمانيا لها حساباتها في موقفها الداعي إلى الحوار الدبلوماسي.

وأوضح أن الموقف الألماني الداعي للحوار في مواجهة الموقف الفرنسي الذي يدفع باتجاه موقف أشد وإقرار عقوبات على أنقرة، قد أحدث شرخا داخليا في موقف الاتحاد من هذه الأزمة.

ودعا أنقرة لعدم المراهنة على الحسابات الألمانية، لأن برلين لن تغامر في النهاية لحساب المصلحة التركية، خاصة أن هناك مسألة عالقة بين الاتحاد برمته مع أنقرة منذ السبعينيات حول مسألة قبرص.

واختتم حديثه بالقول إنه ربما سيتم استبدال طرح العقوبات الأوروبية بحوار أكثر جديدة عبر تقديم عروض تسوية لتركيا لتهدئة مخاوفها، وتحقيق المصالح الأوربية على حد سواء.