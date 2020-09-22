فضيحة إطعام تلاميذ المدارس لحوم الخيول والحمير... فيديو

فتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في توريدات واسعة النطاق من لحوم الخيول والحمير المجهولة المصدر، إلى برنامج التغذية المدرسية في مقاطعة سانتاندير الشمالية.

وبحسب موقع "فاينانس كولومبيا"، ذكرت المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام الكولومبي، أنجيلا أندريا شاكون، أن موردا قام من مايو/أيار 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2019، في إطار برنامج للتغذية المدرسية، بتوريد ما يزيد عن طنين من لحوم الخيول أسبوعيا.

#ATENCIÓN | #Fiscalía logró judicialización de Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar en #Bucaramanga y municipios de #Santander. Juez lo envió a la cárcel. pic.twitter.com/HmNSZ2fkl9 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 18, 2020

ووفقا لتأكيدات السلطات المعنية، كان المورد يعالج اللحوم كيميائيا لتغيير لونها وشكلها لتشبه لحم البقر.

وكان المورد يتعاون مع أشحاص آخرين، واشترى خيولا وحميرا أحضرت من ساحل المحيط الأطلسي، علاوة على أن العديد من هذه الحيوانات كانت مريضة أو ميتة.

Mediante este engaño, alias El Padrino o El Gemelo vendió semanalmente entre 2.000 y 2.500 kilos de carne a los operadores del PAE. La actividad ilegal la habría realizado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. https://t.co/X3RvVuuHiD pic.twitter.com/Y6120sf0e0 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 18, 2020

ووجهت السلطات إلى المورد تهما تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي والاحتيال والتزوير.

وشهدت مدينة باكامارانجا، عاصمة مقاطعة سانتاندير الشمالية، مظاهرة احتجاجا على الأمر، مطالبة السلطات بتعزيز سيطرة ورقابة الدولة على الوجبات المدرسية.