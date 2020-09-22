الأمين العام للأمم المتحدة يضع هدفا لإنهاء جميع الحروب خلال 100 يوم

وأشار غوتيريش في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتبق سوى 100 يوم حتى نهاية عام 2020 وقال: "اليوم، أدعو المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لجعل هذه الدعوة حقيقة بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف: "خلال الوباء، هناك فائز واحد فقط في الصراع: الفيروس نفسه".

وذكر غوتيريش، أن دعوته الأولى حظيت بدعم 180 دولة عضو، بالإضافة إلى زعماء دينيين وشركاء إقليميين وممثلين عن المجتمع المدني.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة : "لقد استجاب عدد من الحركات المسلحة أيضاً لهذه الدعوة - في الكاميرون وكولومبيا والفلبين وأماكن أخرى - حتى لو لم يتم احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أعلنوا عنها في جميع الحالات. هناك عقبات كبيرة على هذا الطريق: انعدام الثقة العميق، والقوى المدمرة وإرث صعب من الصراعات التي تستمر لسنوات".