روحاني: الولايات المتحدة لن تستطيع أن تفرض علينا المفاوضات أو الحرب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع فرض المفاوضات أو الحرب على بلاده.

وأكد روحاني خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء عبر بيان مصور مسبقا، أن إيران ليست ورقة مساومة في انتخابات الولايات المتحدة ولا في سياستها الداخلية.

وقال" الوقت للعالم اليوم هو القول لا للغطرسة والبلطجة، فعهد الهيمنة والتسلط قد بلغ نهاية مطافه وان شعوبنا وابناءنا يستحقون عالما افضل واكثر امنا والتزاما القانون، فاليوم هو يوم اتخاذ القرار الصحيح والصائب."

يتبع....