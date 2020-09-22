ماكرون وأردوغان يناقشان قضية شرق المتوسط

ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية المشتركة وقضية شرق المتوسط، في اتصال هاتفي.