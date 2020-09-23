الهند...ارتفاع حصيلة القتلى في انهيار مبنى إلى 39 واستمرار جهود الإنقاذ

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة بهيواندي الهندية الواقعة بالقرب من مومباي، إلى 39 قتيلا.

وانهار المبنى في صباح يوم الاثنين، وتمكن السكان من إخراج 20 شخصا فيما بقي 25 آخرين تحت الأنقاض.

وقام رجال الإنقاذ خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية بإخراج جثث 13 ضحية من ضحايا الكارثة من تحت الأنقاض.

ومن بين القتلى 15 طفلا تراوحت أعمارهم من سنتين إلى 15 عاما، ولا تزال عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط ظروف معقدة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقامت الشرطة بإصدار مذكرة إيقاف بحق صاحب المبنى ومساعد في البلدية لتقاعسهم بالعمل ولإجراء تحقيق حول انهيار المبنى.

وأشارت الشرطة إلى أن صاحب المبنى سبق أن تلقى إخطارات عديدة بشأن سوء حال المبنى. وبحسب القاطنين، فإن المبنى الذي بني عام 1977 لم يتم تجديده منذ فترة طويلة.

وأعلنت الحكومة تعويضات بمبلغ 500 ألف روبية لأسر كل من الضحايا.