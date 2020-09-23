إلهان عمر ترد على ترامب وتصفه بـ"الطفل"

ردت النائبة الديمقراطية وعضو مجلس النواب، إلهان عمر، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما هاجمها في تجمعه الانتخابي الأخير في بنسلفانيا.

وقال ترامب بأن إلهان لاجئة من الصومال جاءت إلى الولايات المتحدة وهي طفلة، "تحاول إخبارنا كيف ندير بلدنا"، وتساءل في سخرية منها: "كيف حال بلدك؟"، بحسب ما نقل موقع thehill.

Trump on Ilhan Omar: She’s telling us how to run our country. How did you do where you came from? pic.twitter.com/XLSRZd6yFf — Acyn Torabi (@Acyn) September 22, 2020

لترد إلهان سريعا بتغريدة قالت فيها: "أولا، هذه بلدي، وأنا عضوة في مجلس النواب الذي صوّت لصالح عزلك عن منصبك. ثانيا، لقد فررت من الحرب الأهلية عندما كنت في الثامنة من عمري. فليس هناك طفل في الثامنة من عمره يدير دولة، على الرغم من أنك تدير بلدنا كأنك كذلك".

Firstly, this is my country & I am a member of the House that impeached you.



Secondly, I fled civil war when I was 8. An 8-year-old doesn’t run a country even though you run our country like one. https://t.co/zcKKjdC8ju — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 23, 2020

وفازت إلهان، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينسوتا، في وقت سابق.

ويفسح هذا الفوز الطريق أمام خوضها السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/ تشرين الثاني للحفاظ على مقعدها في الكونغرس.

وتعد إلهان عمر واحدة من أول سيدتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي، كما عرفت بانتقادها لسياسيات الرئيس دونالد ترامب.