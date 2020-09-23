الخارجية البولندية تعلق على إعادة تنصيب لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس

علقت وزارة الخارجية البولندية على إعادة تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس، بعد تأديته اليمين الدستورية صباح اليوم الأربعاء.

وكتبت وزارة الخارجية البولندية في تغريدة على تويتر: "الرئيس المنتخب في انتخابات غير ديمقراطية لا يمكن اعتباره شرعيا، بغض النظر عما إذا كان أداء اليمين بشكل سري أم رسمي".

— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2020

وأدى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وبحسب وكالة" بيلتا" البيلاروسية، تمت دعوة عدة مئات من الأشخاص لحضور حفل التنصيب، من بينهم كبار المسؤولين ونواب مجلس النواب وأعضاء مجلس الجمهورية ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة والهيئات التنفيذية والإدارية المحلية ووسائل الإعلام الجمهورية والعلماء والشخصيات الثقافية والرياضية.