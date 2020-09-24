أمريكا تلغي تقليدا سنويا لأول مرة منذ 114 عاما

لن يشهد ميدان "تايمز" في مدينة نيويورك عام 2020 تجمع آلاف الجماهير عشية رأس السنة الميلاية، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تلغى فيها احتفالات ميدان "تايمز" في ليلة رأس السنة الميلادية في أمريكا منذ 114 عاما، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

يعتبر احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان "تايمز" من بين أكبر الاحتفالات في العالم، وعادة ما يجذب حوالي مليون شخص إلى شوارع وسط مانهاتن، مع تحقيقه لأكثر من مليار مشاهدة على شاشة التلفزيون.

لكن في العام الجاري، سيتم تطويق الميدان من قبل شرطة نيويورك في 31 ديسمبر/ كانون الأول، إذ يخطط المنظمون بدلا من ذلك لإقامة حدث افتراضي، وتدشين تطبيق ذكي يمنح المحتفلين فرصة مشاهدة العد التنازلي لبدء العام الجديد عن بُعد من منازلهم.

قال تحالف ميدان "تايمز" الذي يدير الحدث السنوي إنه لن يُسمح إلا لمجموعة محدودة جدا من الأشخاص بالدخول إلى الميدان لأغراض البث ونقل الحدث على الهواء مباشرة.

وأشار تيم تومبكينز، رئيس التحالف لصحيفة "نيويورك بوست" إلى أنه "ستكون هناك بعض الأنشطة المتباعدة اجتماعيا في ميدان "تايمز"، لكنها ستكون مخصصة بشكل أساسي لجمهور البث المباشر".