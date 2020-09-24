إصابات كورونا ترتفع في فرنسا… والحكومة تلوح بإعادة عزل بعض المناطق

حذر رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنا خلال الأسابيع المقبلة.

باريس - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال كاستيكس لتلفزيون (فرنسا 2): "إنه سباق مع الوقت، يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وإذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي".

وأضاف أن "الحكومة لا ترغب في فرض الحظر من جديد، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع".

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 16 الفا و96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، متجاوزة بذلك الإحصائية القياسية السابقة التي بلغت 13 الفا و498 حالة، في رابع أعلى معدل للإصابات اليومية الجديدة على الإطلاق منذ 8 أيام.