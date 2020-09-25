"كانت غائبة"... الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "تواصله" مع حاملة طائرات أمريكية

كشف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنغسيري، عن نوع من التواصل تم بين القوات الإيرانية في الخليج وبين حاملة طائرات أمريكية.

في حديثه حول اعتراض مجموعة من السفن الحربية الأمريكية في الخليج، نوه العميد تنغسيري في حوار مع التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إلى أن عمليات المراقبة السطحية للسفن الحربية الأمريكية تمت من خلال السفن والطائرات المسيرة.

وأشار العميد الإيراني في تصريحاته إلى أن القوات الأمريكية كانت غائبة عن مياه الخليج حوالي 10 أشهر، وبعد هذه الفترة الزمنية وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "نيمتز" بمرافقة ثلاث سفن عسكرية يوم الجمعة الماضي.

وكشف القائد الإيراني عن حدوث نوع من التواصل بين القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وحاملة الطائرات الأمريكية، حيث تم "طرح بعض الأسئلة عليها (حاملة الطائرات)"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية تجاوبت مع القوات الإيرانية وأجابت عن أسئلتها بالكامل"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وبين العميد الإيراني أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت قد "شغلت كافة أجهزة الرادار الخاصة بها السطحية والجوية" أثناء عبورها المضيق، مع تحليق ثلاث مروحيات أمريكية أعلى السفينة.

وكان قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال، حسين خانزادي، قال اليوم، إن جيش بلاده يراقب الأسطول الأمريكي منذ بداية تحركه من قواعده البحرية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن خانزادي، قوله: "نراقب أسطول البحرية الأمريكية الإرهابي منذ البداية، ومنذ اللحظة التي يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف، تتم مراقبتهم على طول الطريق، حيث تقوم بحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بالطرق الخاصة التي تم تجهيزها بها بمراقبتها نقطة تلو الأخرى حتى دخول منطقة المحيط الهندي".

وأضاف: "في هذه المنطقة، تجرى عمليات الرصد بمزيد من العناية والاهتمام، لم تدخل آخر وحدة أمريكية كبرى إلى منطقة الخليج الفارسي في الأشهر العشرة الماضية، لأنهم كانوا قلقين للغاية بشأن الاقتراب من المنطقة، كما إنهم قلقون من أن سلوكهم سيواجه برد حاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية".