"نستقبل كل إشارة"... إيران تكشف حزمة أسلحة منها "حاملة طائرات" وصواريخ غواصات

كشف قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي، عن أسلحة فريدة ومطورة منها حاملة طائرات وصواريخ تستخدم محركات جديدة.

وأكد خانزادي في تصريحاته مشاركة إيران في مناورات القوقاز 2020، التي يشارك فيها عدد من دول العالم، منوها إلى تواجد بارجتين راجمتين حربيتين إيرانيتين في بحر قزوين، بالإضافة إلى وجود خطة للقيام بمناورات بحرية إيرانية جديدة قبل 20 مارس / آذار من عام 2021 المقبل.

ونوه الأميرال الإيراني أن شهر ديسمبر / كانون الأول سيكون "مثمرا"، حيث سيتم إزاحة الستار عن مدمرة "دنا" وكاسحة الألغام "صبا".

بالإضافة إلى ذلك ستكشف البحرية الإيرانية عن راجمة صواريخ مدرعة، وأكبر بارجة حربية إيرانية (أطول من البارجة خارك بـ 24مترا)، قادرة على حمل 7 مروحيات مع قدرات كبيرة في مجال الحرب الإلكترونية مزودة بترسانة من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وكشف القائد الإيراني عن ميزات الصواريخ الجديدة التي أطلقت من غواصة "غدير" الإيرانية، والتي تم تحديثها ومضاعفة المدى المجدي الخاص بها.

وقال خانزادي: "قمنا يوم الأربعاء بتفقد تصنيع صاروخي فاتح 2 و3، حیث تجري حاليا عملية صنع الهياكل، کما أن صاروخ فاتح 4 يستخدم نوعا خاصًا من محرکات الدفع يعمل بشكل مستقل عن الهواء (AIP) ويبقى تحت الماء لفترة أطول".

ونوه الأميرال الإيراني إلى أن وجود الجيش الأمريكي في المنطقة هدفه "طمأنه الدول العميلة"، وقال: "المياه الخاضعة للسيادة الإيرانية آمنة للغاية، ويتم استقبال كل إشارة من أي سفينة، حتى اسم قائد السفينة والفترة التي مرت بها وما هي خصائصها موجودة في قواعد بياناتنا ويتم مشاهدتها"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.