أوكرانيا… مصرع 25 من أصل 27 راكبا في حادث تحطم طائرة "آن-26"

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، أن عدد ركاب طائرة آن 26 التي تحطمت قرب خاركوف كان 27 شخصا، ومصرح 25 شخصا منهم.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للمدعى العام في بيان، اليوم السبت: "تم نقل حتى هذه اللحظة 25 قتيلا وجريحان في حالة خطيرة إلى المراكز الطبية والبحث عن الباقين مستمر".

Ukrayna'da An-26 tipi bir askeri nakliye uçağı düştü: Başsavcılık ölü sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı https://t.co/8exY0x44nz pic.twitter.com/KnqMARXBEm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 25, 2020

هذا وأكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة خاركوف كان هناك 27 شخصا وليس 28، ولم يسمح لطالب واحد بالسفر.

هذا وأكدت قيادة القوات الجوية الأوكرانية مساء أمس تحطم طائرة من طراز "إيه إن-26" كانت تقل طلاب من جامعة خاركوف الجوية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن عدد ركاب طائرة آن 26 التي تحطمت قرب خاركوف كان 23 شخصا، من بينهم 5 من أفراد الطاقم و18 من طلاب الكلية العسكرية.