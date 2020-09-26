البرازيل تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت إنها سجلت 28378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إضافة إلى 869 حالة وفاة بسبب المرض.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406، بحسب رويترز.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.