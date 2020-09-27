جباروف: يجب على أطراف النزاع في قرة باغ وقف إطلاق النار وبدء التفاوض

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأحد، إنه يجب على أطراف النزاع في ناغورنو قرة باغ، وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

موسكو- سبوتنيك. وأكد السناتور أنه لا ينبغي حل أي من النزاعات في ساحة المعركة.

وقال جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، "من الضروري نقل كل شيء إلى طاولة المفاوضات، يجب وقف النار".

كما أشار إلى أن مجموعة مينسك هي موجودة لحل الوضع في المنطقة.

وشدد السناتور على أنه: "لا ينبغي حل أي من النزاعات في ساحة المعركة".

وفي الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأرميني قصف المستوطنات على طول خط التماس بين البلدين.

واتهمت السلطات في يريفان بدورها الجيش الأذربيجاني بشن هجوم في المنطقة وقصف أهداف مدنية.

وقادت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، الجهود منذ عام 1992 لإيجاد نهاية سلمية للصراع المستمر منذ عقود في ناغورنو قرة باغ.