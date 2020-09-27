الصين... أكبر هيئة لمكافحة الفساد تعاقب أكثر من 16 ألف مسؤول في شهر

أعلنت أكبر هيئة لمكافحة الفساد فى الصين، أن إجمالي 16731 مسؤولا صينيا عوقبوا في أغسطس/آب لانتهاكهم قواعد الاقتصاد في الإنفاق.

وبحسب وكالة "شينخوا"، تورط المسؤولون في 11259 قضية، بحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية.

وأوضح البيان أن المسؤولين المعاقبين يشملون 28 مسؤولا على مستوى الأقاليم أو على مستوى مكافئ، و859 مسؤولا على مستوى المحافظات أو على مستوى مكافئ.

ويوجد من بينهم 10143 مسؤولا أدينوا بممارستهم البيروقراطية أو الشكليات من أجل الشكليات، كما تم التعامل مع 6693 قضية.

وفي نفس الوقت، أجرت السلطات أيضا تحقيقات في 4566 قضية تتعلق بسلوكيات المتعة والإسراف، مثل إعطاء أو قبول هدايا، ومنح بدلات وعلاوات غير مصرح بها، وسوء استخدام الأموال العامة في إقامة ولائم.

وعوقب 6588 من المسؤولين، وفقا للبيان.

وأصدر الحزب الشيوعي قواعد الثماني نقاط بشأن توفير النفقات في أواخر عام 2012 لمكافحة ممارسات العمل غير المرغوبة.