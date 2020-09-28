الحرس الثوري يكشف موعد "الثأر" لقاسم سليماني ويتحدث عن وجوده في سوريا

أكد الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، أن "الثأر لاستشهاد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ورفاقه سيكون بالوقت الذي تحدده طهران وتراه مناسبا"، مشددا على أن "إيران إذا ما تعرضت لأي هجوم فلن يكون لها أي خط أحمر بالرد".

قال مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري، العميد عباس نيلفروشان، في حوار مع قناة "العالم"، إن "نظام الاستكبار العالمي يبحث عن سبيل للنفوذ في الدول الإسلامية وتحقيق أهدافه، وأهمها الحفاظ على الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "محور المقاومة وقف بثبات في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، الذي تأسس لتحقيق أهداف نظام الاستكبار العالمي".

وشدد العميد عباس نيلفروشان، أن "محور المقاومة يحظى بتنظيم جيد، وهو قادر على إفشال كل مخططات الأعداء"، مؤكدا أن "الوضع الراهن وتطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال يساعد كثيرا في زوال الكيان الصهيوني".

وقال: "يجب على الكيان الصهيوني أن يعلم بأنه لا يستطيع إضعاف الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "الظروف الحالية تقرب من زوال الكيان الصهيوني".

وقال مساعد العمليات بالحرس الثوري: "وجودنا في سوريا قانوني وبدعوة من الحكومة السورية لكن تواجد أمريكا هناك غير شرعي وغير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على أمريكا أن تخرج من المنطقة خاصة بعد جريمتها الأخيرة باغتيال القائد الشهيد سليماني ورفاقه وهي تعلم هذا الأمر".

وأشار إلى أن "أمريكا محاصرة بالمنطقة من قبل محور المقاومة والحظر الذي تفرضه على إيران هو بسبب الضغط الذي تتعرض له بالمنطقة"، مضيفا "كررنا هذا الأمر مرارا بأننا لن نبدأ الحرب لكننا إذا تعرضنا لأي هجوم فلن يكون لنا خط أحمر بالرد".

ونوه العميد عباس نيلفروشان، إلى أن "أمريكا ونظرا للوضع الحالي بالمنطقة ليست قادرة على القيام بخطوة عسكرية ضد إيران أو محور المقاومة"، لافتا إلى أن "أمريكا التي كانت تدعي بأنها مهد للديمقراطية تقمع مواطنيها الذين خرجوا ضد عنصرية القوات الأمنية".

وشدد مساعد العمليات في الحرس الثوري الإيراني على أن "أمريكا ليست في ظرف يسمح لها بأن تهدد الجمهورية الإسلامية"، وقال "الحرس الثوري سيحاسب الكيان الصهيوني والدول المطبعة معه على أي تحرك ضد إيران في المنطقة".