قائد الحرس الثوري الإيراني: من لا يخاف الحرب لن يهزم أبدا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن من لا يخاف الحرب لن يهزم أبدا، مشيرا إلى أن "أفكار قائد الثورة أفشلت مخططات الأعداء ومنعت العدو من متابعة أهدافه السياسية في العالم الإسلامي".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد الحري، قوله، خلال مراسم إزاحة الستار عن الأعمال الوثائقية والبحثية الجديدة لمؤسسة وثائق وبحوث الدفاع المقدس وتكريم القادة والرواة في مجال التاريخ الشفوي، القول إن "الحرب المفروضة أكثر الحروب غير المتكافئة في العالم بعد عاشوراء، لقد غيّر الإمام معادلات الحرب وجعل الشهادة سبيلا أمام الشعب".

وذكر اللواء سلامي أن "عدم خوف الشعب من الموت يعتبر سرا للانتصار في أي حرب. وأن من لا يخاف الحرب لن يهزم أبدا".

وأضاف إن "الحرب انتهت ولم تنته الأعمال العدائية، ففي الوقت الراهن أفكار قائد الثورة الإسلامية أفشلت مخططات الأعداء ومنعت العدو من متابعة أهدافه السياسية في العالم الإسلامي".

وتابع: "نطاق الدفاع المقدس اتسع وشباب العالم الإسلامي تعلموا المقاومة من دفاعنا المقدس وسلكوا طريق المقاومة التي حطمت معادلات العدو في المنطقة والعالم".

وأشار اللواء سلامي إلى العقوبات الشاملة ضد إيران، قائلا إن "الأعداء شنوا حربا اقتصادية وضغوطا كبيرة، لكن قائدنا وقف ويعرف سر هزيمة العدو الذي يعرف أن الشعب الإيراني سيستمر في مقاومته".