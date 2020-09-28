تركيا: لا نرى ضرورة لإرسال جيشنا إلى قره باغ حتى اللحظة

أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، عدم وجود ضرورة لإرسال الجيش التركي إلى قره باغ حتى اللحظة.

وقال مستشار الرئيس التركي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، إن "تركيا لا ترى، حتى الآن، ضرورة لإرسال جيشها ومقاتليها إلى منطقة الصراع في قره باغ".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، أن أذربيجان باتت مضطرة لحل مشاكلها بنفسها.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال الرئيس التريكي إن "أذربيجان التي قالت: حان وقت الحساب (مع أرمينيا)، باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة وضع حد للأزمة التي بدأت في المنطقة.

وكانت الاشتباكات العسكرية قد تجددت بين البلدين، في وقت مبكر من صباح الأحد، مع إعلان وزارة الدفاع في أذربيجان أنها شنت هجوما مضادا على طول خط التماس بأكمله في قره باغ. وأعلن الجيش عن تدمير 12 منظومة مضادة للطائرات تابعة لسلاح الجو الأرميني.

فيما أعلنت أرمينيا عن التعبئة العامة في البلاد لمن هم أقل من 55 عاما، لمواجهة التصعيد في منطقة "قره باغ"، وكشفت وزارة الدفاع الأرمينية أيضا عن مقتل 16 جنديا لديها وإصابة أكثر من مئة آخرين في إحصائية أولية.

وأكد السفير الأرميني في روسيا فاردان تاغانيان، أن بلاده ستستخدم صواريخ "إسكندر" إذا بدأت تركيا في استخدام طائرات "إف-16" في قره باخ، موضحا أن بلاده لديها أنظمة دفاع جوي كافية للتخلص من الطائرات بدون طيار التركية.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في قره باغ، في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلنت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992، كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.