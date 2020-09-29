أمين عام الناتو: ندعم وحدة وسيادة جورجيا وندعو روسيا لسحب قواتها

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، روسيا، اليوم الثلاثاء، لسحب قواتها من جورجيا، مؤكدا دعم الحلف لوحدة وسيادة الأخيرة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات أمين عام الناتو خلال لقاء رئيس وزراء جورجيا، جورجي جاخاريا، في بروكسل قال خلالها "جورجيا من أهم حلفائنا... خلال اجتماعنا ناقشنا تعاوننا في أمن البحر الأسود".

وأضاف ستولتنبرغ قائلا "نحن نعمل مع جورجيا أكثر من ذي قبل، وخطوة بخطوة سنفعل المزيد معا، خاصة في تدريباتنا في البحر الأسود وأهمية تأمين هذه المنطقة".

وتابع أن "الناتو يدعم سيادة ووحدة جورجيا، وندعو روسيا لسحب قواتها".