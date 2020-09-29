الشرطة الفرنسية تفكك مخيم مهاجرين كان نقطة انطلاق إلى بريطانيا

فككت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مخيم مهاجرين في ميناء كاليه الشمالي سعى آلاف المهاجرين غير الشرعيين وطالبو اللجوء لعبور القنال الإنجليزي منه للوصول إلى سواحل بريطانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الشرطة القول إن العملية بدأت فجرا وإن المخيم المؤقت كان يأوي نحو 700 مهاجر.

وحاول آلاف المهاجرين هذا العام قطع رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر، غالبا من خلال دفع أموال لمهربي بشر لمساعدتهم على اجتياز واحد من أنشط الممرات الملاحية في العالم بتكديسهم في قوارب مطاطية بحمولات تزيد عن طاقتها.

وقد طلبت بريطانيا مرارا من حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعل المزيد لمنع المهاجرين من مغادرة فرنسا إليها. وقالت الحكومة البريطانية إن الأعداد الضخمة التي قامت برحلة العبور غير المشروعة هذا الصيف غير مقبولة.

وتقول فرنسا إنها تكثف دورياتها. وكثير من المهاجرين من أفغانستان والعراق وإيران وسوريا وبلدان إفريقية.