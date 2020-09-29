الاتحاد الأوروبي ينوي مراجعة قائمة البلدان التي تفتح الحدود الخارجية معها

بروكسل - سبوتنيك. وتعتزم لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، غداً 30 سبتمبر/أيلول، مراجعة قائمة الدول الثالثة، والتي سيُوصى أعضاء الاتحاد بفتح الحدود الخارجية معها.

وبحسب جدول أعمال اجتماع اللجنة "توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم 30 يونيو /حزيران 2020، بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الإلزامي في الاتحاد الأوروبي والرفع المحتمل لهذه القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد".

ويُذكر أنه يمكن اتباع إجراء مكتوب للموافقة على القائمة المحدثة إذا تم إجراء تغييرات.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول، أبقى الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم، القائمة دون تغيير.

وتضم القائمة حاليًا 11 دولة هي، أستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي، بالإضافة إلى الصين، بشرط التأكيد على المعاملة بالمثل في موضوع فتح الحدود.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في نهاية يونيو/ حزيران، على توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر الاختياري إلى الاتحاد الأوروبي، واعتماد قائمة بالدول التي يمكن فتح حدود لها في وقت مبكر من الأول من يوليو/ تموز.

القوائم التي يتفق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا تلتزم بها جميع الدول.