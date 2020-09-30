تشاووش أوغلو: ننتظر من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية حيال تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعمائه يوم غد، اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية حيال تركيا.