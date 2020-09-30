نائب إيراني: ترامب لا يفهم القواعد الدبلوماسية

قال النائب الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي، كريم حسيني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإثارة موضوع التفاوض مع إيران لأهدافه الانتخابية.

وأضاف النائب، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "ترامب لا يفهم أدب الحوار ويسعى لاستغلال إثارة مثل هذه المواضيع لأهداف انتخابية"، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs إيران: جاهزون لأي هجوم أمريكي

وتابع: "الرئيس الأمريكي دلل في تصريحاته خلال الأعوام الأربعة الماضية، أنه لا يقيم وزنا للمنطق والعلاقات الدولية لأنه لا يفهم القواعد الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "ترامب يحاول ملء سلته الانتخابية عبر إثارة مثل هذه المواضيع للفوز بولاية ثانية، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تولي أية أهمية لتصريحاته لأن سياساتها حيال عداء أمريكا واضحة".

وقال النائب الإيراني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتزم التفاوض مع أمريكا ومواقف قادتها واضحة بهذا الشأن، حيث إن ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر ينبغي له الرضوخ لشروط طهران في المرحلة الأولى إذا خطط للتفاوض".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إنه سيبرم اتفاقا مع إيران في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف ترامب: "خلال فترة قصيرة سنرى ما سنفعله مع إيران، نعلم أن إيران تعاني. بعد الانتخابات الرئاسية إذا ربحنا سنبرم اتفاقا مع إيران".

وتابع في تصريحات صحفية خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: "إيران تعاني عجزا فادحا في ناتجهم الإجمالي ونريد عقد صفقة مع إيران، ولكن إذا فاز بايدن لن يبرم اتفاقا معهم".

وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على تقارير صحفية تتعلق بمزاعم تحضير طهران لشن هجمات ضد الولايات المتحدة، قائلا: "إن أي هجوم من جانب إيران ضد الولايات المتحدة سيواجه بهجوم أكبر على إيران بألف مرة".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة "ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية"، في الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.