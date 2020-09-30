إيران تستنكر "تدخلات الإمارات المخربة" ومشاركتها في "التحريض على الحروب"

استنكرت إيران، اليوم الأربعاء، ما أسمته بـ"التدخلات الإماراتية المخربة في بعض الدول ومشاركتها الفعالة في التحريض على الحروب".

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن جميع إجراءات إيران تتم في إطار ممارسة سيادتها ووحدة أراضيها، ومن الطبيعي أنه لا علاقة لأي دولة أجنبية بذلك، وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، كما ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري.

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد: "سنسعى لأن تفتح معاهدة السلام آفاقاً جديدة في المنطقة"، وأكد: "لن نتخلى عن مطالبة إيران بإعادة الجزر الإماراتية"، وأشار إلى أن الإمارات تتطلع إلى احترام إيران لمبادئ حسن الجوار.

وقال المتحدث الإيراني إن "مثل هذه التصريحات وتكرار المزاعم التي لا أساس لم ولن تؤثر على حق سيادة إيران، وليس لها أي قيمة قانونية".

واستنكر خطيب زاده التدخلات الإماراتية المخربة في بعض الدول ومشاركتها الفعالة في التحريض على الحروب، مؤكدا أن "اتفاق التطبيع بين أبوظبي والكيان الصهيوني الغاصب والمثير للحروب والأزمات حوّل الإمارات في الحقيقة إلى جزء من الأزمة في منطقة غرب آسيا".