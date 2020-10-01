مخاوف من ترويع الناخبين بعد دعوة ترامب في المناظرة أنصاره لمراقبة الاقتراع

استنكر ديمقراطيون وخبراء انتخابيون مستقلون أمس الأربعاء دعوة الرئيس دونالد ترامب أنصاره للعمل كمراقبين فعليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلين إنها دعوة ضمنية لترويع الناخبين في مخالفة واضحة للقانون.

إذ اتهم الديمقراطيون ترامب بترهيب الناخبين. وقال المدعي العام لولاية نيفادا آرون فورد على تويتر "ترويع الناخبين غير قانوني في نيفادا. صدقني عندما أقول: افعلها وستُحاكم"، بحسب رويترز.

Trump also told "his supporters" to "go into the polls and watch very carefully."



But he wasn't talking about poll watching. He was talking about voter intimidation.



FYI -- voter intimidation is illegal in Nevada. Believe me when I say it: You do it, and you will be prosecuted. — Aaron D. Ford (@AaronDFordNV) September 30, 2020

أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فقالت على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية "إنه يروع الشعب".

من جانبه، قال ديفيد بيكر مدير مركز الابتكار الانتخابي والأبحاث "معظم الولايات تسمح للأحزاب والمرشحين بقدر من المراقبة المحسوبة للانتخابات... (لكن) لا بد أن تكون لدينا أيضا أماكن اقتراع يشعر فيها الناخبون بالأمان".

وخلال مناظرته الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن حث ترامب الجمهوري أنصاره على "دخول مراكز الاقتراع ومراقبة الوضع بعناية شديدة"، قائلا إن الانتخابات سيشوبها تزوير واسع النطاق، وهي حجة ساقها مرارا دون دليل.

وقال ترامب:

"آمل أن تكون انتخابات نزيهة.. وإذا كانت كذلك فسأفوز مئة بالمئة. لكن إذا رأيت عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع يجري التلاعب بها فلا يمكنني قبول ذلك".

يشار إلى أن نحو 40 ولاية أمريكية تُلزم مراقبي الانتخابات المستقلين بالحصول على تصريح لذلك قبل الاقتراع، وتضع العديد من الولايات حدا لعدد الذين يمكنهم الوجود في موقع محدد.

وناقشت المناظرة الأولى، أمس الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".