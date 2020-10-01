حريق ضخم يلتهم سوقا في بوشهر الإيرانية المطلة على الخليج... فيديو

نشب حريق ضخم، اليوم الخميس، في سوق كبير في ميناء مدينة ديلم التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران، المطلة على الخليج.

وقالت وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن "النيران اشتعلت صباح اليوم في سوق بندر ديلم الساحلي وانتشر الحريق في عدد من المحلات التجارية"، مضيفة أن "أسباب الحريق لم تعرف بعد".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في مدينة ديلم الساحلية، قولها إن "الحريق كبير للغاية، وتسبب في تدمير أغلب المحال التجارية".

وبندر ديلم هي إحدى مدن محافظة بوشهر التي أصبحت مدينة تجارية بسبب قربها من دول الخليج العربي، بما في ذلك دولتي الكويت والإمارات.

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.