لافروف وجاويش أوغلو يناقشان هاتفيا الصراع العسكري في قره باغ

بحث وزيرا خارجية روسيا وتركيا سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، الصراع العسكري في ناغورنو قره باغ عبر الهاتف، حسبما صرح مصدر بوزارة الخارجية الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر عنها: "تبادل لافروف وجاويش أوغلو وجهات النظر حول الوضع في ناغورنو قره باغ، وشدد الطرفان على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في وقت مبكر واستقرار الوضع على خط التماس".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأحد الماضي، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تبادلا عبر الهاتف، وجهات النظر حول الوضع في ناغورنو قرة باغ، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت واستقرار الوضع على خط التماس.

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفييتية على خلفية أحداث سومغاييتي واندلاع الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، في شباط /فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثم إعلانه في عام 1991، الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.