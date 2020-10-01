ترامب يتلقى تحذيرا بكتم صوت الميكروفون في المناظرة مع بايدن

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن منظمي المناظرة، إن الهدف من ذلك هو الحفاظ على "النظام خلال المناقشات.

ومن جانبه اعتبر ترامب أن المنظمين يقفون إلى جانب منافسه، وأن مضيف المناظرات، كريس والاس، يتعاطف مع بايدن.

كما أعرب ترامب عن ثقته في هزيمة منافسه، مشيرا إلى التقييمات العالية للمناظرة على شاشات التلفزيون.

يذكر أن المناظرة الأولى بين بايدن وترامب جرت، في 29 أيلول / سبتمبر، في قاعة المحاضرات في جامعة كيس ويسترن ريفر في كليفلاند في ولاية أوهايو. وخلال المناظرة قاطع المرشحون للرئاسة بعضهم بعضا عدة مرات، وتبادلا الاتهامات بانتهاك القانون، وطالب بايدن ترامب "التزام الصمت".

وستعقد المناظرة الثانية للمرشحين لرئاسة الولاية الأمريكية في 15 تشرين الأول / أكتوبر، في ميامي في فلوريدا، وهي المناظرة الثالثة - في ناشفيل في ولاية تينيسي. ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني / نوفمبر.