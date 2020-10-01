لتوريد إسرائيل أسلحة فائقة إلى أذربيجان... أرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمنية، آنا نغداليان، اليوم الخميس، أن يريفان قررت استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب تزويد أذربيجان بالسلاح.

يريفان- سبوتنيك. وقالت آنا في إفادة صحفية إن "توريد إسرائيل للأسلحة فائقة الحداثة إلى أذربيجان أمر غير مقبول بالنسبة لنا، خاصة الآن، في ظل ظروف عدوان أذربيجان بدعم تركيا، ومراعاة لذلك قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير في إسرائيل للتشاور".

يتبع...