قطاع الطيران الأمريكي يشهد أسوأ أيامه بعد تسريح 32 ألف موظف دفعة واحدة

تقرر إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف في أمريكا مع استمرار الجائحة، ويواصل أرباب العمل في الولايات المتحدة الإعلان عن تسريحات جديدة وضخمة قبل الشتاء الذي يتوقعونه قاسيا.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، ربما يكون اليوم الخميس هو الأسوأ في تاريخ قطاع الطيران، فبعد فشل محاولات تأمين المزيد من التمويل الفيدرالي، قالت شركة "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" إنها ستلغي ما مجموعه 32 ألف وظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، سكوت كيربي، في رسالة إلى العاملين: "اليوم هو يوم حزين للغاية بالنسبة لنا جميعًا هنا في يونايتد".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمريكان إيرلاينز"، دوج باركر، إنه يأمل في إمكانية تجنب إلغاء الوظائف إذا رأت شركة الطيران إشارات على أن الكونغرس، ووزارة الخزانة، سيتوصلان إلى اتفاق.

تبحث واشنطن مقترحا لإطلاق حزمة تحفيز بمليارات الدولارات من شأنها أن تشمل 25 مليار دولار لمساعدة شركات الطيران في البلاد، لكن مصادر قالت للشبكة إن الاتفاق يحتاج إلى مزيد من الوقت لكسب الدعم اللازم.