بومبيو: يجب أن يلتزم الفلسطينيون بمفاوضات جادة مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه يأمل أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط وأن يلتزموا بمفاوضات جادة مع إسرائيل.

وأضاف بومبيو في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليوم، إن الدول الأوروبية لها دور أساسي في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بعد توقيع ما يسمى اتفاق أبراهام.

وتابع أنه "يأمل في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة وأن يلتزموا بمفاوضات جادة مع إسرائيل".

وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة، أجاب بومبيو "يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار". وفقا لـ "رويترز".

وفي السايق، أشار بومبيو إلى أن "للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا في كبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأوضح أن "أوروبا لديها دور أساسي في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بعد اتفاق أبراهام ومن أجل وقف النفوذ الإيراني في المنطقة".

أما عن ليبيا، فقال، إن "تدخل جهات خارجية سيفاقم الوضع في البلاد، لافتا إلى أن على الليبيين أن يحلوا أزمتهم بمفردهم دون تدخلات".