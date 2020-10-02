بعد إصابتها بكورونا… ميلانيا ترامب للشعب الأمريكي: سنتجاوز هذه الأزمة معا

قالت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، إنها في الحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتها والرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ونشرت ميلانيا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، قالت فيها: "كما أصيب كثير من الأمريكيين بكورونا هذا العام، فإنني والرئيس ترامب نخضع للحجر الصحي بالمنزل، بعد ثبوت إصابتنا بكوفيد-19".

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

وأضافت زوجة الرئيس الأمريكي: "نحن بخير وقمت بتأجيل كافة الارتباطات القادمة. حافظوا على سلامتكم وسنتجاوز هذه الأزمة معا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".