ميركل: الهدنة في قره باغ ضرورية ولا يجب حل النزاع بالطرق العسكرية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد الهدنة في قره باغ، مشيرة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل بالوسائل العسكرية.

برلين- سبوتنيك. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي، "نحن، بالطبع، مع إدخال الهدنة. إنها الإمكانية الوحيدة لمناقشة حل لهذا النزاع الصعب، بالتأكيد ليس بالطرق العسكرية".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.

يذكر أنه سبق وبدأ النزاع في ناغورني قره باغ في فبراير/ شباط عام 1988، عندما أعلن الإقليم ذاتي الحكم انفصاله عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة التي جرت في الفترة بين 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورني قره باغ وسبع مناطق أخرى متاخمة لها. ومنذ عام 1992 كانت وما زالت قضية التسوية السلمية لهذا النزاع موضعا للمفاوضات التي تجري في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة ثلاثة رؤساء مشاركين، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.