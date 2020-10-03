ترامب: أشعر بتحسن بفضل الأطباء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر بتحسن بفضل الأطباء، وذلك بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية الأمريكية تقوم بعمل مدهش في مكافحة الوباء.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "بفضل ما يقوم به الأطباء وأفراد الأطقم الطبية أشعر بتحسن"، مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل مدهش وحققوا تقدما كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية في محاربة وباء كورونا ".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".