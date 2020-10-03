ترامب: أشعر بتحسن بفضل الأطباء

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".
وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020
وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
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