البرازيل تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد، تسجيل 26310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 599 حالة وفاة بسبب المرض.

موسكو - سبوتنيك. وطبقا لبيانا الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و906 ألف و833 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 145987.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 4.24 مليون من المريض.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.