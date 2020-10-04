طبيب البيت الأبيض: ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد

أكد طبيب البيت الأبيض، اليوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد، لكن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

موسكو - سبوتنيك. وقال شون كونلي، الطبيب المشرف على ترامب: "الرئيس ترامب لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكنه الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر".

وأضاف "لم يصب الرئيس بارتفاع في درجة الحرارة ولم يحتاج لاكسجين إضافي، وهو يبلي بلاء حسنا و"أحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه" بفيروس كورونا".

ولفت الطبيب إلى أن الرئيس أكمل الليلة جرعة ثانية من عقار ريمديسفير.

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.