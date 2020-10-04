"لا يلين"... إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها من داخل مستشفى العلاج

شاركت المستشارة في البيت الأبيض، إيفانكا ترامب، اليوم الأحد، صورة لوالدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري، حيث يتلقى العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وتوضح الصورة جلوس ترامب في الجناح الرئاسي بالمستشفى وهو يمارس مهامه، ويرتدي قميصا أبيض، وعلقت ابنته عليه عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا شيء يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي، لا يلين".

والصورة من بين صورتين نشرهما البيت الأبيض للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتقطها المصور، جويس بوغوسيان، وتظهر عمل ترامب بجد في المكتب المجاور وقاعة المؤتمرات بالجناح الرئاسي.

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

وعلق نائب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض، جو دير، على صور ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الرجل لا يتوقف عن العمل!".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يشعر بتحسن بفضل الأطباء، وذلك بعدما أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية الأمريكية تقوم بعمل مدهش في مكافحة الوباء.

وكتب على "تويتر"، أمس السبت: "بفضل ما يقوم به الأطباء وأفراد الأطقم الطبية أشعر بتحسن"، مشيرا إلى أنهم يقومون بعمل مدهش وحققوا تقدما كبيرا خلال الأشهر الستة الماضية في محاربة وباء كورونا ".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وأكد الفريق الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير بحالة صحية جيدة جدا، ولا يعاني من مشاكل في التنفس في الوقت الحالي، وذلك بعد نقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تعليق جلساته حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إصابة 3 من أعضائه بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".