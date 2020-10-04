استطلاع: سبب إصابة ترامب بفيروس كورونا هو عدم أخذه على محمل الجد

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من ثلثي الأمريكيين يعتبرون أن سبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا يعود لعدم أخذه خطر الوباء على محمل الجد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته "إبسوس/رويترز"، 65% من المشركين في الاستطلاع، وافقوا على أنه: "إذا أخذ الرئيس ترامب فيروس كورونا على محمل الجد، فربما لم يصب به".

في الوقت نفسه، اعتقد أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع، أي حوالي 34%، أن رئيس الولاية الأمريكية كان يكشف الحقيقة الكاملة بشأن الوباء. في حين أن أكثر من نصفهم، 55٪، يعتقدون أنه كان يخفي شيئًا حول الوباء، و 11٪ وجدوا صعوبة في الإجابة على هذا السؤال.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.