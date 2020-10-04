إيطاليا تستعد لفرض قيود جديدة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، عن وجود خطط لفرض قيود جديدة خلال الأسبوع المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة "راي" الإيطالية عن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا قوله:"المعركة لم تنته بعد، لا نشهد الأرقام التي تشهدها دول أوروبية أخرى، لكننا نمر بمرحلة زيادة كبيرة في الإصابات وآمل أن تعم البلاد روح التوحد".

وتابع سبيرانزا :"وضع الكمامات أساسي، وكلما زاد استخدام الإيطاليين لها كلما كانت النتيجة أفضل".

وبحسب القناة، من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي الثلاثاء القادم ليقرر كيفية مواجهة الزيادة الجديدة في الإصابات، في الوقت الذي تبدو فيه المناطق الجنوبية من البلاد لأول مرة أكثر هشاشة بالنسبة لخطر الفيروس.

وسجلت إيطاليا 2844 حالة إصابة جديدة أمس السبت، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ نهاية أبريل نيسان عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات العزل العام. ويخشى المسؤولون من بؤر تفش في الجنوب، ومن بينها إقليم كامبانيا، وعاصمته نابولي، الذي شهد لأول مرة أكثر من 400 حالة إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.