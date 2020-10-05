لافروف: روسيا ستتعاون مع أي رئيس أميركي منتخب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ستعمل مع أي رئيس أميركي منتخب.

موسكو-سبوتنيك.وقال لافروف: "سنعمل- لقد قال الرئيس بوتين هذا مرارا- مع أي رئيس منتخب. نشاهد المناوشات التي تدور بين الديمقراطيين والجمهوريين".

بطبيعة الحال، فإن زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة ليست أمرا جيدا، وهو أمر مرجح جدا بشكل عام، ولن يفيد أيا منا".

هذا وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.