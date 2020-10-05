وزير الدفاع الإسرائيلي: التطبيع يعزز القتال ضد إيران وسننشئ جبهة موحدة ضدها

وقال غانتس في مقابلة له مع صحفيين من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، بمبادرة من المجلس العربي للتكامل الإقليمي عبر تطبيق "زوم": "لدينا مصالح مشتركة، ونتشارك جميعًا في التصدي للعدوان الإيراني وبرنامجه النووي الذي يعرض المنطقة والعالم للخطر، وسننشئ جبهة موحدة ضده. السلام يجعلنا أقوى".

وفي حديثه عن التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل، قال غانتس: "لا يسعني إلا أن أقول إن إسرائيل لديها القدرة على مواجهة إيران، والتطبيع مع البحرين والإمارات يجعلنا جميعًا أقوى في مواجهة العدوان الإيراني"، موضحًا: "لا شك في أن التطبيع بيننا يفتح أمامنا خيارات بشأن الصراع مع إيران، وأنا واثق من أن الإيرانيين أنفسهم يدركون ذلك".

وأكد غانتس في حديثه عن إيران، أن "الإيرانيين متموضعون في الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وقطاع غزة وسوريا، بالإضافة إلى الخليج. هذا النشاط يقوض المنطقة بأكملها. نحن نعلم جيدًا ما هو الأفضل ضد الإيرانيين، أقصى قدر من الضغط والعقوبات".

وحول منظمة "حزب الله" اللبنانية، قال غانتس: "سيكون من المستحيل الفصل بين الحكومة اللبنانية التي تسمح لحزب الله بالعمل من بيئة مدنية، وبين الثمن الذي سنضطر إلى جبيه في حال اندلعت أعمال عنف، من غير المقبول أنه يوجد في لبنان منازل مع غرفة ضيوف وغرفة صواريخ".