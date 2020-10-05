إلتون جون يعلق على نزاع قره باغ ويدعم أحد أطرافه دون الآخر

أعرب المغني والملحن البريطاني إلتون جون، اليوم الاثنين، عن أسفه لنزاع منطقة قره باغ، مشيرا إلى دعمه لأحد الأطراف دون الآخر.

ونشر المغني البريطاني في حسابه على "انستغرام" صورة لمربع أحمر وكتب "أنا أنضم إلى الآخرين اليوم لنشر صورة حمراء لأننا نريد السلام لأرمينيا".

وتابع المنشور: "في مايو 2018، زرت هذا البلد الجميل ودهشت من اللطف والإنسانية اللذين أظهرهما لي الشعب الأرميني... الآن أرمينيا وأرتساخ تتعرضان للهجوم من العدوان الأذربيجاني / التركي غير المبرر. يتم استهداف المدنيين وهناك وفيات من كلا الجانبين".

واختتم قائلا: "الأرمن شعب جميل ويستحقون سلامًا دائمًا بعد سنوات من الاضطهاد التاريخي".

الجدير بالذكر، أن الفنان البريطاني زار يريفان في أيار/ مايو 2018 للمشاركة في فعالية خصصت للأطفال الذين يعانون من مشاكل في السمع.