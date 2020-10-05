إلتون جون يعلق على نزاع قره باغ ويدعم أحد أطرافه دون الآخر

ونشر المغني البريطاني في حسابه على "انستغرام" صورة لمربع أحمر وكتب "أنا أنضم إلى الآخرين اليوم لنشر صورة حمراء لأننا نريد السلام لأرمينيا".
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I am joining others today posting a red block because we want #PeaceForArmenians In May 2018, I visited this beautiful country and was overwhelmed with the kindness and humanity shown to me by the Armenian people. Now Armenia and Artsakh are under attack from unprovoked Azeri/Turkish aggression. Civilians are being targeted and there are needless deaths on both sides. Armenians are beautiful people and they deserve lasting peace from years of historical persecution.
وتابع المنشور: "في مايو 2018، زرت هذا البلد الجميل ودهشت من اللطف والإنسانية اللذين أظهرهما لي الشعب الأرميني... الآن أرمينيا وأرتساخ تتعرضان للهجوم من العدوان الأذربيجاني / التركي غير المبرر. يتم استهداف المدنيين وهناك وفيات من كلا الجانبين".
واختتم قائلا: "الأرمن شعب جميل ويستحقون سلامًا دائمًا بعد سنوات من الاضطهاد التاريخي".
الجدير بالذكر، أن الفنان البريطاني زار يريفان في أيار/ مايو 2018 للمشاركة في فعالية خصصت للأطفال الذين يعانون من مشاكل في السمع.
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