يريفان تعلن مصرع 21 شخصا مدنيا وإصابة 82 منذ بداية النزاع مع باكو

أعلن مركز المعلومات الأرميني التابع لرئاسة الجمهورية، أن 21 مواطنا أرمينيا لقوا مصرعهم وأصيب 82 آخرون منذ بدء الأعمال العسكرية في منطقة قره باغ.

يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز على موقع فيسبوك: "منذ الأيام الأولى للعدوان، قامت القوات المسلحة الأذربيجانية بقصف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية في أرمينيا وأرتساخ (منطقة قره باغ)، ونتيجة لذلك، لقي 21 مواطنا مصرعهم، بينما أصيب 82 آخرون، وتضررت 2014 بناية".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.