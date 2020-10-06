متظاهرو قيرغيزستان يسيطرون على مبنى الحكومة في بيشكيك

أكد ممثل حكومة قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، نجاح المتظاهرين في السيطرة على مقر الحكومة في البلاد.

وقال ممثل الحكومة لوكالة "سبوتنيك": "لا يمكننا الوصول إلى أماكن عملنا لأن هناك أشخاصا مجهولين في المبنى لا يسمحون لنا بالدخول".

وتجمع يوم الاثنين في ساحة "آلا تو" المركزية في بيشكيك نحو ألفي شخص من أنصار الأحزاب التي لم تتجاوز حاجز 7 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة كي تدخل البرلمان. وطالب المحتجون بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم تصويت جديد.

وفي السياق نفسه، أطلق المحتجون في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، سراح الرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف.

كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بقرغيزستان في وقت سابق، بأن "المحتجين دخلوا إلى مبنى لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، حيث يتواجد الرئيس السابق".

واقتحموا كذلك مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.

وسمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع تحرك شرطة مكافحة الشغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية في العاصمة بشكك حيث تراجع المتظاهرون.

واحتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة.

وتشير النتائج الأولية للتصويت، بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المائة من مراكز الاقتراع، إلى أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المائة من الأصوات و"ميكينيم قيرغيزستان" (قيرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المائة، و" قيرغيزستان" بنسبة 8.73 في المائة و" بوتون قيرغيزستان "(" قيرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المائة. ولم تجتاز بقية الأحزاب حاجز الـ 7 في المائة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، يوم الأحد، حيث استقبلت مراكز الاقتراع الناخبين في غضون 12 ساعة – من الساعة الثامنة صباحا (الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو) إلى الساعة الثامنة مساء (الساعة الخامسة عصرا بتوقيت موسكو). وقد تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد.